Богдан Киселевич: "Первые дни после переезда в Майами ходил с открытым ртом и говорил что-то вроде "оооо" и "аааа"

Защитник "Флориды" Богдан Киселевич рассказал о первых эмоциях после перехода в клуб НХЛ из Майами. К "Пантерз" 28-летний россиянин присоединился этим летом, перейдя из ЦСКА.

- В первые дни я ходил с открытым ртом и говорил что-то вроде "оооо" и "аааа", - цитирует официальный сайт "Флориды" Киселевича. - Я просто на все смотрел. Это было невероятно. Много солнца, океана и зданий. Это замечательно. Я был очень удивлен. Все очень здорово. Меня очень удивил также район, где я живу.

В районе много русских. Первые два дня я вообще не говорил по-английски. Это забавно. Сейчас я переезжаю в Паркленд вместе с семьей.

В первый раз, когда я вошел в раздевалку, я очень нервничал. Затем увидел Луонго. Я никогда его не видел так близко, только в играх на PlayStation и по телевизору. Было здорово, для меня большая честь находиться в этой раздевалке.