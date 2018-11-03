Богдан Киселевич: "Отличный шаг КХЛ – устроить матчи в Вене, все для развития хоккея"

Защитник "Флориды" Богдан Киселевич после двух матчей с "Виннипегом" (2:4 и 4:2) в Хельсинки в рамках NHL Global Series поделился мнением о вынесенных матчах КХЛ​ в Вене.

– Недавно у КХЛ были вынесенные матчи в Вене. Интересно было читать об этом, смотреть?

– С хайлайтами проблемы. Они не работают в США. Через VPN смотрел, но она такая медленная, долго видео грузится. Слежу в Инстаграме, или ребята могут скинуть. Но, мне кажется, это отличный шаг КХЛ – устроить матчи в Вене, все для развития хоккея.

– СКА и ЦСКА грохнули "Слован" с общим счетом 16:0. Здесь же в Хельсинки у вас была классная борьба. Вам лично было бы интересно смотреть на матч, где было 9:0?

– Много голов с удовольствием посмотрел бы. Что обманывать, "Слован" это "Слован". Понятно, что не самая сильная команда. Конечно, не 9:0, но результат был прогнозируемым. (Игорь Еронко)