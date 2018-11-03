Богдан Киселевич: "Надо мыло мстить за стычку, поэтому поймал Майерса"

Защитник "Флориды" Богдан Киселевич поделился впечатлениями от двух матчей с "Виннипегом" (2:4 и 4:2) в рамках NHL Global Series.

– Ключевое в победе то, что сработало большинство и меньшинство. Отступать нам уже было некуда. Конечно, и возвращение Луонго очень помогло.

– У вас первая победа в основное время. Отлегло?

– Ни в коем случае нельзя останавливаться на этом. Мы все видим турнирную таблицу.

– У вас тут все перемотанные. Насколько жестче игра в НХЛ, чем в КХЛ?

– Да нормально все! Это хоккей. Везде много льда.

– Вы специально отлавливали Майерса на силовой, поднявшись так высоко?

– Нет, но если есть шанс провести силовой прием, то надо делать. Нам надо было как-то мстить за небольшую стычку.

– Больше эта поездка веселья принесла или усталости?

– Тяжело оценивать. Конечно, дискомфорт испытываешь, когда ты только вошел в сезон, потом четыре дня перерыва, потом поездка, а сейчас опять перерыв. С другой стороны, нужно искать плюсы. Есть время тренироваться и полечить травмы.

– Все говорят о Баркове во "Флориде", но кажется, что Дадонов ключевой игрок.

– Не знаю, это ваш взгляд. Для нас каждый игрок важен. Саша – это лидер команды. Своим примером он очень многое показывает. Все что начинается, все начинается с него. Я говорю об атаках.

– Мы к тому, что Дадонов очень ярко смотрится в нападении. Здесь он мог голов 6-7 забивать.

– Согласен с вами.

– Вам трудно сравнивать, но все-таки, как меняется раздевалка с присутствием Луонго?

—Думаю, вы сами все понимаете. Это очень важный игрок для нас, наша поддержка. Сегодня вот выиграли. (Игорь Еронко)