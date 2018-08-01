Богдан Киселевич: "К выбору клуба НХЛ подошел скрупулезно"

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич в интервью "СЭ" рассказал, как выбирал себе команду в НХЛ​. В начале июня российский хоккеист подписал контракт с "Флоридой"​.

– Вы решили сорваться в НХЛ 28 лет. Почему именно сейчас?

– Ответ у меня будет стандартный. Любой хоккеист мечтает поиграть в старейшей лиге мира. На сегодняшний день она является сильнейшей. Конечно, я тоже очень сильно хотел попробовать. Мечтал об этом, хотя мало кому признавался. Почему сейчас? У меня закончился контракт, и были предложения. С возрастом, а мне уже 28 лет, их становится все меньше. И дальше будет еще тяжелее. У меня жена, двое маленьких детей и потом будет непросто собраться. Получается, ехать нужно либо сейчас, либо закрывать эту тему. А закрывать ее не хотел. Был бы стареньким, пил бы чай, а внук бы и спросил: "Дедушка, почему ты не играл в НХЛ?" И мне бы тяжело было бы объяснить.

– А сколько было предложений сейчас, когда закончился контракт с ЦСКА? И почему именно "Флорида"?

– Четыре. И потом появился вариант с "Флоридой". Первый вопрос для меня – игра команды, ее качество. Подхожу ли я под схему игры. Прохожу ли я в состав, есть ли место, какие планы у менеджемента, какие игроки на подходе в фарм-клубе, кто получает наибольший контракт. И так далее.

– В защитной линии "Пантерз" есть Экблад, есть Яндл, Матесон. Вы изучали их игру? Потому что многие в России срываются опрометчиво.

– У каждого свой путь. Можно и опрометчиво сорваться, почему нет. Можно наоборот: долго анализировать, но у тебя ничего не получится. Я стараюсь трезво оценивать свои силы и подходить скрупулезно. Город выбирал, чтобы в нем было комфортно жить. (Михаил ЗИСЛИС)

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