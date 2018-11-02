Богдан Киселевич: "Если российская команда приедет во Флориду, на нее придет очень много народу"

Защитник "Флориды" Богдан Киселевич после поражения от "Виннипега" (2:4) в Хельсинки в рамках NHL Global Games 2018 отметил, что для него важнее результат, а не атмосфера.

– По атмосфере можете сравнить этот матч с играми в Хельсинки в составе ЦСКА?

– Вы сами все видели. Здесь все совершенно другое. Что касается атмосферы, то я от всего этого получаю удовольствие. Но сейчас важнее команда и ее победа. Остальное все на десятом месте.

– Ну по антуражу-то похоже на то, что происходит за океаном?

– Сейчас была как игра НХЛ. Плюс в Хельсинки был полный стадион, а в Америке бывает не всегда.

– Что-то положительное из этого поражения можете извлечь?

– Из каждой игры что-то берем. Сидишь, головой в стену стучишься, не понимаешь, что за казус случается, что соперник забивает, а нам потом тяжело отыгрываться. Позитив это то, что мы "пять на пять" хорошо играли, не давали сопернику шанса. Надо подтягивать большинство и меньшинство.

– Что тренер говорил по сегодняшней игре?

– Говорил. Но то, что было в раздевалке, там и остается.

– Хотели бы приехать в Россию на подобный матч? Здорово было бы в Москве сыграть?

– Или в Череповце?

– Ну, там подходящей площадки нет.

– Да, это круто. Чем больше болельщиков из разных стран, тем круче. Это для всех здорово. Единственное, что ребята тяжело перелеты переносят. Но я, кстати, нормально. С акклиматизацией проблемы. Так что лучше бы клубы КХЛ к нам приехали. Если российская команда приедет во Флориду, то, думаю, придет очень много народу. Русских там много. В первые две недели я там вообще по-английски не разговаривал. (Игорь Еронко)