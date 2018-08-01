Богдан Киселевич: "Английский я знаю: учился в спецшколе, единственной в Череповце"

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич в интервью "СЭ" заявил, что у него не возникнет языкового барьера в НХЛ, так как он выучил английский в спецшколе​. В начале июня российский хоккеист подписал контракт с "Флоридой"​.

– Во "Флориде" у вас будут соотечественники: Евгений Дадонов и Максим Мамин. При решении о выборе клуба сказался ли фактор наличия россиян?

– Я общался с ними. Хотя, пока не подписал контракт, особо не распространялся о том, куда перехожу. Потом уже, когда они сами узнали, позвонили мне и рассказали о хороших вещах: о том, какая это команда, и что ей управляет хороший тренер. А что касается помощи, то я думаю разобраться во всем сам. Для меня не проблема снять жилье, машину, английский у меня на хорошем уровне.

– А где вы учили язык? Ведь вы не играли в Северной Америке.

– Родители меня отдали в спецшколу с английским уклоном, чуть ли не единственную в Череповце. Попал туда без денег, молодцы. И уже база была. Когда ездил в Калгари с детской командой "Северстали", то мог общаться, и это тоже помогло. Когда есть база, словарный запас можно легко увеличить. Дада (Евгений Дадонов. – Прим. "СЭ") посоветовал, какие районы смотреть, чтобы выбрать жилье. Макс Мамин сыграл только концовку сезона. Сказал, я тебе ничего подсказать не могу, а арендовать лодку или искупаться ты и сам сможешь. (Михаил ЗИСЛИС)

Полностью интервью Киселевича