Бобровского отстранили за то, что он не вернулся на скамейку после замены

Инсайдер The Athletic Аарон Порцлан рассказал детали о скандале вокруг "Коламбуса" и голкипера Сергея Бобровского. Он объяснил, почему все же российского вратаря клуб решил на время отстранить от игры.

– Когда в прошлый вторник голкипера "Коламбуса" Сергея Бобровского заменили в матче против "Тампы", он отправился сразу в раздевалку и стал переодеваться, – написал Порцлан. – До конца встречи оставалось еще 11 минут 7 секунд.

Обычно вратарь (если он не получил травму) после замены остается на скамейке запасных с партнерами, пока матч не завершится.

Но к тому моменту, как тренер "Джекетс" Джон Торторелла отправил члена тренерского штаба найти Бобровского, двукратный обладатель "Везины" уже принял душ/или был в душе и не мог вернуться на скамейку.

Первым такой инсайд дали коллеги из канадского Sporsnet, в последние дни его подтвердили сразу несколько источников The Athletic.

По нашим данным, действия Бобровского разгневали не только Тортореллу, но также разъярили и расстроили других хоккеистов "Коламбуса" – это привело к собранию лидеров команды с участием Сергея до отлета из Тампы.

Сет Джонс, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон были среди этих игроков. Они вызвали Бобровского на разговор до того, как пустить его на борт к остальной команде. Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо отсутствовал на игре в Тампе из-за восстановления его дочери после операции.

Решение Бобровского уйти в раздевалку никак не повлияло на "Коламбус". Его сменщик Йоонас Корписало отразил все три броска, которые "Молнии" совершили по его воротам.

Но представьте сценарий, при котором финн травмировался бы. В воротах было бы некому играть. Также подумайте о том, как все это выглядело в глазах партнеров Бобровского.

Поэтому Сергей и был отстранен от матча с "Нэшвиллом".