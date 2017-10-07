Бобровский - вторая звезда дня в НХЛ, Панарин - третья

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Звание первой звезды дня разделили нападающий "Вегаса" Джеймс Нил, забросивший две шайбы в ворота "Далласа" (2:1), и его одноклубник Марк-Андре Флери, сделавший 45 сэйвов.

Второй звездой дня стал российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, который отразил все 20 бросков по своим воротам в поединке с "Айлендерс" (5:0). Замкнул тройку лучших еще один россиянин из "Блю Джэкетс" - Артемий Панарин, сделавший 3 голевые передачи.