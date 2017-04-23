Бобровский – в тройке претендентов на "Везина Трофи"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский вошел в тройку претендентов на приз "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Конкурентами россиянина в борьбе за это звание являются Брэйден Холтби из "Вашингтона" и Кэри Прайс из "Монреаля". Все три голкипера уже завоевывали этот трофей ранее: Бобровский – в сезоне-2012/13, Прайс – в сезоне-2014/15, Холтби – в сезоне-2015/16.
Отметим, что Бобровский по итогам завершившейся "регулярки" показал лучшую статистику по пропущенным шайбам (в среднем за матч – 2,07), а также стал лучшим по проценту отраженных бросков – 0,931. Кроме того, он отыграл семь матчей на ноль и в период с 29 ноября по 3 января выиграл в 14 матчах подряд.
Ladies and Gentlemen,– NHL (@NHL) 22 апреля 2017 г.
Your 2016-17 Vezina Trophy finalists are... #NHLAwards pic.twitter.com/QChCib8eoC
Марио66
Прайс вместо Дубника, лол. Бобёр затащит!
05:39
mihailkurochkin
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
04:59
Catch
Дубник концовку совсем уж смазал, да и в плейофф (хоть он и не учитывается) не спас Миннесоту. Так что всё справедливо. Вместо Прайса можно было с пяток вратарей поставить. А Холтби, да, монстр, но всё равно Боб главный претендент.
04:42
Sправедливый
Ну тут тройка без сюрпризов. И очередь получать приз подошла Бобровского. )))
04:12
🚀 Русские нагнут весь ми
Точно не Прайс. Холтби опасен. Дубника совсем унизили, даже в список не включили...
03:48