Бобровский – в тройке претендентов на "Везина Трофи"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский вошел в тройку претендентов на приз "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Конкурентами россиянина в борьбе за это звание являются Брэйден Холтби из "Вашингтона" и Кэри Прайс из "Монреаля". Все три голкипера уже завоевывали этот трофей ранее: Бобровский – в сезоне-2012/13, Прайс – в сезоне-2014/15, Холтби – в сезоне-2015/16.

Отметим, что Бобровский по итогам завершившейся "регулярки" показал лучшую статистику по пропущенным шайбам (в среднем за матч – 2,07), а также стал лучшим по проценту отраженных бросков – 0,931. Кроме того, он отыграл семь матчей на ноль и в период с 29 ноября по 3 января выиграл в 14 матчах подряд.