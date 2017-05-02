Бобровский – в числе трех претендентов на "Харт Трофи"

НХЛ объявила трех финалистов в борьбе приз самому ценному игроку регулярного чемпионата этого сезона. На "Харт Трофи" претендуют вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Отметим, что из этой тройки только канадец из "Пингвинз" становился MVP "регулярки" в прошлом – это было в сезоне-2006/07 и 2013/14.

28-летний Бобровский по итогам регулярного чемпионата стал лучшим по количеству пропущенных шайб в среднем за матч (2,07) и по проценту отраженных бросков (93,1 процента). Россиянин в семи играх не пропустил ни одной шайбы. Он также номинирован на "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю.

Кросби стал лучшим снайпером "регулярки", забросив 44 шайбы. Всего он провел 75 матчей и набрал 89 (44+45) очков. В активе 20-летнего Макдэвида 100 (30+70) очков в этом сезоне.