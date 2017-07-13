10:14 | Хоккей — НХЛ

Бобровский уступил Кросби в борьбе за звание лучшего хоккеиста по версии ESPY

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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби победил в номинации "Лучший хоккеист года" по версии ESPY. В минувшем сезоне форвард в составе "Пингвинз" во второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли, попутно завоевав "Морис Ришар Трофи" и "Конн Смайт Трофи". В составе сборной Канады он выиграл Кубок мира, а также стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира.

На награду претендовал российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский. В минувшем сезоне голкипер получил "Везина Трофи" (второй в карьере), при 93 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,06.

Также на приз претендовали форварды Патрик Кейн ("Чикаго"), Остон Мэттьюс ("Торонто") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон").

Почему Кросби заслужил "Конн Смайт" больше Малкина // Пять причин, почему Бобровский заслужил "Везину" // Итоги церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ

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КОММЕНТАРИИ (2)
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сферический_конь_в_вакууме

Малкину то дали бы какой-нибудь призок тоже...

11:22

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Сид вне конкуренции.)

10:28