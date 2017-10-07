Бобровский сыграл 20-й матч на ноль в НХЛ за карьеру

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский провел 20-й матч на ноль в своей карьере в НХЛ. "Блю Джэкетс" разгромили "Айлендерс" - 5:0. В противостоянии с командой из Нью-Йорка голкипер отразил 29 бросков по воротам.

Бобровский стал пятым российским голкипером, кому удалось добраться до отметки в 20 матчей на ноль в НХЛ за карьеру. Лидером среди россиян является Евгений Набоков (59), далее идут Николай Хабибулин (46), Илья Брызгалов (34) и Семен Варламов (21).