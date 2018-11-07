Бобровский стал рекордсменом среди российских вратарей в НХЛ

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в рамках регулярного чемпионата НХЛ со своей командой одержал победу над "Далласом" (4:1). Для голкипера она стала рекордной, 222-й, в карьере, сообщает TSN Stats Centre.

Бобровский вышел на 3-е место в истории НХЛ по количеству побед среди российских вратарей.

30-летний россиянин обошел Илью Брызгалова (221 победа). Первое место занимает Евгений Набоков (353 победы), второе – Николай Хабибулин (333 победы).

"Коламбус" в рамках регулярного чемпионата Восточной конференции НХЛ занимает шестое место с 17 очками в активе.