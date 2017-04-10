Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский стал лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ по коэффициенту надежности, сообщает официальный сайт лиги. Этот показатель у россиянина составил 2,06. Также у него лучший процент отраженных бросков – 93,1. Бобровский стал третьим вратарем регулярного чемпионата по числу побед – их у него 41.

Лучшими по числу побед стали вратари "Вашингтона" и "Эдмонтона" Брэйден Холтби и Кэм Тэлбот соответственно – по 42 победы. При этом Холтби получил "Уильям М. Дженнингс Трофи" – эта награда вручается вратарю, который сыграл в регулярном чемпионате НХЛ не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее число шайб.