00:03 | Хоккей — НХЛ

Бобровский собирается отказаться от участия в Матче звезд НХЛ

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Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский может отказаться от участия в Матче звезд НХЛ в случае, если он будет выбран на него. 30-летний россиянин заявил, что хотел бы отдохнуть перед второй частью сезона.

Ранее от участия в Матче звезд отказался нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, объяснив свое решение усталостью. 33-летний россиянин будет дисквалифицирован на одну игру.

Думаю, что я бы выбрал отдых, - приводит слова Бобровского The Athletic. - Посмотрим, что произойдет, но это мое личное мнение. Я бы хотел отдохнуть, чтобы подготовиться ко второй части сезона, которая будет для нас очень важной. 

В текущем сезоне Бобровский принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых пропустил 76 шайб. 

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