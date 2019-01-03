Бобровский собирается отказаться от участия в Матче звезд НХЛ

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский может отказаться от участия в Матче звезд НХЛ в случае, если он будет выбран на него. 30-летний россиянин заявил, что хотел бы отдохнуть перед второй частью сезона.

Ранее от участия в Матче звезд отказался нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, объяснив свое решение усталостью. 33-летний россиянин будет дисквалифицирован на одну игру.

- Думаю, что я бы выбрал отдых, - приводит слова Бобровского The Athletic. - Посмотрим, что произойдет, но это мое личное мнение. Я бы хотел отдохнуть, чтобы подготовиться ко второй части сезона, которая будет для нас очень важной.

В текущем сезоне Бобровский принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых пропустил 76 шайб.

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