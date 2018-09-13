19:19 | Хоккей — НХЛ

Бобровский рассказал руководству "Коламбуса" о планах на сезон

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Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский ушел от ответа на вопрос о ситуации вокруг действующего контракта с "Блю Джэкетс". Соглашение между двукратным обладателем "Везина Трофи" и клубом рассчитано на один сезон. По истечении этого срока он станет неограниченно свободным агентом.

– После завершившегося сезона я описал ситуацию руководству клуба, они все знают, – приводит слова Бобровского в Твиттере журналист The Athletic Аарон Портцлайн. – Они знают о моих планах на сезон и о моих планах на будущее. Они знают все.

– Каковы эти планы?

– Спросите у них.

Бобровский выступает за "Коламбус" с 2012 года. В прошлом сезоне он принял участие в 65 матчах "регулярки" (92,1 процента отраженных бросков, 37 побед) и 6 играх плей-офф (89,1 процента отраженных бросков, 2 победы).

"Коламбус" может обменять Панарина и Бобровского.
Почему, когда и куда?

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