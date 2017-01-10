Бобровский пропустит игру с "Каролиной" из-за болезни

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины", сообщает Columbus Dispatch. Встреча состоится 11 января в 3:00 по московскому времени. Как сообщает издание, российский вратарь из-за болезни пропустил тренировку команды и не сыграет в предстоящей игре.

Таким образом, против "Каролины" сыграет 24-летний швед Антон Форсберг, который в текущем сезоне провел 4 встречи и одержал одну победу. На счету Бобровского 34 игры в регулярке, 26 побед и коэффициент отраженных бросков 93,1 процента.