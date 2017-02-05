Бобровский пропустил четыре шайбы в игре с "Нью-Джерси"

"Коламбус" уступил "Нью-Джерси" в домашнем мате регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Ворота "Блю Джэкетс" защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 25 бросков из 29.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Нью-Джерси" – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Холл - 12 (Зэйджак, Палмиери), 3:29 - 0:1. Юсефсон - 1 (Грин), 21:49 - 0:2. Зэйджак - 10 (бол., Хенрик, Паренто), 38:58 - 0:3. Колверт - 8 (мен., Карлссон), 51:35 - 1:3. Холл - 13 (п.в., Лавджой), 56:48 - 1:4. Хелгесон - 1 (Сантини, Хенрик), 59:31 - 1:5.

Вратари: БОБРОВСКИЙ (56:40 - 56:48) - Шнайдер.

Штраф: 21 - 11.

Броски: 32 (11+8+13) - 30 (8+16+6).

Наши: – – Калинин (13:37/0/+1).

Коламбус. Nationwide Arena.

"Баффало" – "Оттава" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Окпосо - 16 (Фолк, Горджес), 10:11 - 1:0. Р. О`Райлли - 10 (Ристолайнен, Эннис), 36:51 - 2:0. Райнхарт - 11 (Айкел), 45:53 - 3:0. Фолиньо - 9 (Айкел), 50:51 - 4:0.

Вратари: Ленер - Кондон (Хэммонд, 50:51).

Штраф: 21 - 17.

Броски: 26 (10+7+9) - 37 (8+13+16).

Наши: Куликов (25:23/1/+1) – -

Баффало. KeyBank Center.