Бобровский пропустил 8 шайб от "Тампы", Кучеров забил первый гол в сезоне

"Тампа" обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:2. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка, которые стали для него первыми в сезоне. На счету защитника Михаила Сергачева 2 результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31.

Вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 23 броска из 31. Нападающий Артмеий Панарин результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Коламбус" - 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)

Голы: Хедман - 1 (Джонсон, Кучеров), 1:00 - 1:0. Пакетт - 1 (Гурд), 11:17 - 2:0. Гурд - 1 (бол., Сергачев, Джонсон), 18:37 - 3:0. Андерсон - 3 (Веннберг, Мюррей), 28:14 - 3:1. Бьоркстранд - 1, 35:51 - 3:2. Пойнт - 2, 39:15 - 4:2. Пойнт - 3 (бол., Миллер, Сергачев), 41:40 - 5:2. Киллорн - 1 (бол., Стэмкос, Миллер), 47:12 - 6:2. Кучеров - 1 (Палат, Коберн), 53:02 - 7:2. Миллер - 1 (бол., Пойнт, Строльман), 59:59 - 8:2.

Вратари: Василевский - Бобровский.

Штраф: 12 - 16.

Броски: 31 (12+5+14) - 32 (9+16+7).

Наши: Кучеров (16:00/3/+2), Сергачев (15:48/1/+1) - Панарин (19:43/5/-1).

14 октября. Тампа. Amalie Arena.