Бобровский пропустил 5 шайб в игре с "Вашингтоном", Овечкин и Кузнецов набрали очки

"Вашингтон" разгромил "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:0. Первой звездой встречи признан голкипер хозяев Брэйден Холтби, отразивший все 29 бросков. Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, его партнер по команде Александр Овечкин – одну. Ворота "Блю Джэкетс" защищал Сергей Бобровский, которого заменили после пяти пропущенных шайб. В активе россиянина – 18 сэйвов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Коламбус" – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Наши: Овечкин (16:30/1/+1), Кузнецов (16:27/4/+2), Орлов (22:42/1/0) – -
PallMall
Овечкин продолжает разочаровывать. Такое ощущение, что его неправильно используют.
06:35
Монте-Кристо (Мститель) .
Вашингтон играл. Овечкин мучился. Как и Бобровский. Только мучения нападающего и вратаря имеют разные последствия. Результат на табло. Правда, Овечкин случайно отдал передачу, которая случайно оказалась голевой. Кстати, в 70-е в СССР ему бы такую передачу не засчитали. Шмидт бросил, вратарь отбил. Но на Шмидта, тот бросил повторно и забил. В СССР в 70-е, если шайбу вратарь отбил, то есть игрок соперника коснулся шайбы, то передачи не засчитывали. Озеров любил данное правило повторять, демонстрируя, что хоть что-то понимает в хоккее.
06:25
Sправедливый
Кстати, тут парочка особо ретивых товарищей хочет услышать от меня какие-то извинения, по поводу того, что Бобровского назвали лучшим игроком декабря. ??? Во-первых, я присоединяюсь к поздравлением в адрес Серёги (хотя там его ровно один «упёртый» человек поздравил тремя словами))) ). Во-вторых, я не понял, за что извинятся то? Я его что оскорблял? Я вообще никогда и никого из игроков не оскорблял! Да, когда мы вели рассуждения об игре вратарей в этом сезоне, я отдал свои предпочтения Раску. Почему? Я и сейчас, по-прежнему, считаю, что его влияние на результаты команды чуть большее, чем влияние Бобровского. Конечно, всё течёт, всё меняется и, возможно, я изменю со временем свою точку зрения, но это будет зависеть исключительно от его игры! И он, «после того как», делает шаги в этом направлении… Даже несмотря на сегодняшний провал. Я же ещё раз попробую донести свою точку зрения. Все мы видим, насколько сильно играет «Коламбус» в этом сезоне. Но ведь весь «Коламбус»! Они, наряду, с «Питтсбургом» являются самой забивной командой лиги! Чья заслуга? Вратаря разве? А как они играют в большинстве! Они лидируют с каким то неимоверным показателем (28, 3%), которого (это можете проверить) отродясь не было в последние …надцать лет, а может и вообще никогда! Наиболее близко был «ВК» в 12-13г.г. (26,8%) во главе с пушкострелом Овечкиным. В этом то компоненте влияние Серёги точно отсутствует! ))) Зато присутствует в меньшинстве, а здесь «Коламбус» уже не так хорош (81,5% – 17 место), в отличии от того же «Бостона» (87,6% - 2 место). Все цифры даны без учёта сегодняшних игр. Разве они не показывают, кто на что влияет? «Бостон» то ничем, кроме этого похвастать не может! И, тем не менее, цепляется (пока) за кубковую восьмёрку! Да и то эту статистику портят вторые-четвёртые вратари. Ставят Худобина – не ловит (0,885% отражает), ставят МакИнтаера ещё хуже (0,859%), а о Суббане (0,813%) и говорить нечего. А в «Коламбусе» как? Конечно, МакЭлхайни толком не вратарь, но, он всё-таки имеет высокий процент отражённых бросков(0,938%), это даже выше чем у Серёги (0,934), да и пропускал Куртис вместе с командой в среднем тоже меньше двух шайб! … А ещё есть, во всяком случае, у меня, визуальное восприятие игры. Бобровский играет много, очень много и надёжно, очень надёжно, но что то такого вот ахового делает редко. Это зависит (опять- таки возвращаемся к стилю игры «Коламбуса») от углов обстрела, от остроты на «пятачке», да много от чего. А Серёге, несмотря на победы даже «звёзды» не всегда дают. Да обидно, но значит они там визуально видят, что особо не за что. Последний пример, предыдущая игра против «Эдмонтона». Выиграли 3:1, в тройке звёзд все три игрока Коламбуса, но Серёги, который всего то одну пропустил, там нет… Я ещё раз хочу повторить, я очень люблю и уважаю Серёгу, но свои суждения строю не на любви.
06:24
Sправедливый
Очень жаль, что "Коламбус" совсем чуть чуть не дотянул до рекорда... (((
06:23