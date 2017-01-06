Бобровский пропустил 5 шайб в игре с "Вашингтоном", Овечкин и Кузнецов набрали очки

"Вашингтон" разгромил "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:0. Первой звездой встречи признан голкипер хозяев Брэйден Холтби, отразивший все 29 бросков. Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, его партнер по команде Александр Овечкин – одну. Ворота "Блю Джэкетс" защищал Сергей Бобровский, которого заменили после пяти пропущенных шайб. В активе россиянина – 18 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Коламбус" – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Наши: Овечкин (16:30/1/+1), Кузнецов (16:27/4/+2), Орлов (22:42/1/0) – -