Бобровский - первая звезда дня в НХЛ. И единственная

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила лучшего игрока минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, совершивший 36 сэйвов в матче с "Рейнджерс" (2:0).

Хенрик Лундквист: "Бобровский - один из лучший вратарей в НХЛ" //

Джон Торторелла: "У Бобровского есть моральная устойчивость" //

Бобровский признан первой звездой матча против "Рейнджерс" //

Гол Панарина помог "Коламбусу" обыграть "Рейнджерс" //

Еще один крутой сэйв Бобровского. Видео