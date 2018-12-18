10:02 | Хоккей — НХЛ

Бобровский - первая звезда дня в НХЛ

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НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня был признан голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. В матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вегасом"  (1:0) 30-летний россиянин отразил 28 бросков.

Второй звездой дня назван вратарь "Бостона" Ярослав Галак, которы  в игре с "Монреалем" сделал шатаут при 22 отраженных бросках.

Третьей звездой стал форвард "Бостона" Колби Кейв, забросивший первую шайбу в НХЛ.

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