Бобровский - Панарину: "С нетерпением жду возможности сыграть с тобой"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский в своем Инстаграме поприветствовал новичка клуба нападающего Артемия Панарина. Двукратный обладатель "Везина Трофи" отметил, что с нетерпением ждет возможности сыграть с хоккеистом.

– Добро пожаловать в "Коламбус"! С нетерпением жду возможности сыграть с тобой, Артемий! – написал Бобровский.

25-летний Панарин провел в "Блэкхокс" два сезона, за которые набрал 151 (61+90) очко в 162 встречах. Напомним, что "Чикаго" отдал россиянина, форварда Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. "Коламбус" включил в сделку голкипера Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

Welcome to CBJ! Looking forward to play with you @artemiypanarin Добро пожаловать в CBJ! Публикация от Sergei_Bobrovsky (@sergeibobrovsky) Июн 23 2017 в 10:33 PDT

Панарина обменяли в "Коламбус". "Чикаго" сошел с ума?