Бобровский отразил все 35 бросков в победной игре с "Анахаймом"

"Коламбус" нанес поражение "Анахайму" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0. Дубль в составе "Блю Джэкетс" оформил форвард Сэм Ганье. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Коламбус" – 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Голы: Ганье – 1 (Хартнелл, Седлак), 10:12 – 0:1. Саад – 2 (Фолиньо, Веренски), 10:33 – 0:2. Саад – 3 (Фолиньо, Веннберг), 13:50 – 0:3. Ганье – 2 (бол., Фолиньо, Веннберг), 14:10 – 0:4.

Вратари: Гибсон (Токарски, 50:13) – БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 17 – 15.

Броски: 35 (12+13+10) – 37 (19+8+10).

Анахайм. Honda Center.