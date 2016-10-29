07:47 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бобровский отразил все 35 бросков в победной игре с "Анахаймом"

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"Коламбус" нанес поражение "Анахайму" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0. Дубль в составе "Блю Джэкетс" оформил форвард Сэм Ганье. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Коламбус" – 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Голы: Ганье – 1 (Хартнелл, Седлак), 10:12 – 0:1. Саад – 2 (Фолиньо, Веренски), 10:33 – 0:2. Саад – 3 (Фолиньо, Веннберг), 13:50 – 0:3. Ганье – 2 (бол., Фолиньо, Веннберг), 14:10 – 0:4.

Вратари: Гибсон (Токарски, 50:13) – БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 17 – 15.

Броски: 35 (12+13+10) – 37 (19+8+10).

Анахайм. Honda Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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