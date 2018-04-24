Бобровский номинирован на "Кинг Клэнси Трофи"

НХЛ​ на официальном сайте опубликовала список номинантов на "Кинг Клэнси Трофи" – приз, вручаемый игроку, который является примером как на льду, так и за его пределами, а также активно участвует в общественной жизни. В список претендентов от каждой команды лиги, за исключением "Ванкувера", представлен один игрок – от "Кэнакс" номинированы братья Даниэль и Хенрик Седины, проводящие последний сезон в НХЛ. "Коламбус" в борьбе за эту награду представит российский голкипер Сергей Бобровский.

Полный список претендентов на "Кинг Клэнси Трофи":

Райан Гецлаф ("Анахайм"), Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), Здено Хара ("Бостон"), Зак Богосян ("Баффало"), Трэвис Хэмоник ("Калгари"), Джастин Фолк ("Каролина"), Данкан Кит ("Чикаго"), Габриэль Ландескуг ("Колорадо"), Сергей Бобровский ("Коламбус"), Тайлер Сегин ("Даллас"), Джастин Абделькадер ("Детройт"), Райан Ньюджент-Хопкинс ("Эдмонтон"), Майкл Матесон ("Флорида"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Джейсон Зукер ("Миннесота"), Пи-Кей Суббан ("Нэшвилл"), Кори Шнайдер ("Нью-Джерси"), Андерс Ли ("Айлендерс"), Хенрик Лундквист ("Рейнджерс"), Марк Боровицки ("Оттава"), Шейн Гостисбеер ("Филадельфия"), Мэтт Мюррей ("Питтсбург"), Крис Тирни ("Сан-Хосе"), Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис"), Райан Кэллахэн ("Тампа"), Мэтт Мартин ("Торонто"), Даниэль и Хенрик Седины ("Ванкувер"), Дерик Энгелланд ("Вегас"), Брукс Орпик ("Вашингтон"), Мэтт Хендрикс ("Виннипег").