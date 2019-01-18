Бобровский не захотел говорить об отказе от пункта о запрете на обмен

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский не стал комментировать информацию об отказе от пункта о запрете на обмен, сообщает официальный сайт НХЛ.

– Я не хочу говорить об этом. Не хочу это комментировать, – сказал голкипер.

Как ранее сообщало издание The Athletic, месяц назад Бобровский сказал руководству "Блю Джекетс", что не стал бы возражать против обмена, и предоставил список команд, куда бы он хотел перейти.

– Уже несколько источников мне сообщили, что несколько месяцев назад Бобровский проинформировал руководство "Блю Джекетс", что готов отказаться от запрета на обмен, который предусмотрен контрактом, - прокомментировал происходящее обозреватель Пьер Лебрюн. - Думаю, что список команд, куда он хочет перейти, Сергей также представил.

В текущем сезоне Бобровский сыграл в 33 матчах за "Коламбус", в которых отразил 90,3% бросков, пропуская, в среднем, по 2,94 шайбы за матч.

Что ждет Бобровского? Будет ли обмен? И куда? Инсайды канадского журналиста