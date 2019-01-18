08:22 | Хоккей — НХЛ

Бобровский не захотел говорить об отказе от пункта о запрете на обмен

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Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский не стал комментировать информацию об отказе от пункта о запрете на обмен, сообщает официальный сайт НХЛ.

Я не хочу говорить об этом. Не хочу это комментировать, – сказал голкипер.

Как ранее сообщало издание The Athletic, месяц назад Бобровский сказал руководству "Блю Джекетс", что не стал бы возражать против обмена, и предоставил список команд, куда бы он хотел перейти.

Уже несколько источников мне сообщили, что несколько месяцев назад Бобровский проинформировал руководство "Блю Джекетс", что готов отказаться от запрета на обмен, который предусмотрен контрактом, - прокомментировал происходящее обозреватель Пьер Лебрюн. - Думаю, что список команд, куда он хочет перейти, Сергей также представил. 

В текущем сезоне Бобровский сыграл в 33 матчах за "Коламбус", в которых отразил 90,3% бросков, пропуская, в среднем, по 2,94 шайбы за матч. 

Что ждет Бобровского? Будет ли обмен? И куда? Инсайды канадского журналиста

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