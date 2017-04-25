Бобровский не вошел в тройку претендентов на "Билл Мастерсон трофи"

Вратарь "Оттавы" Крэйг Андерсон, нападающий "Анахайма" Эндрю Кольяно и форвард "Каролины" Дерек Райан стали претендентами на "Билл Мастерсон трофи", сообщает офицальный сайт НХЛ. В расширенном списке кандидатов на награду был и голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. Ранее он вошел в тройку претендентов на "Везина Трофи".

"Билл Мастерсон трофи" вручается игроку, проявившему высокое мастерство и верность хоккею.

В минувшем сезоне Андерсон провел 40 матчей, пропуская в среднем по 2,28 гола, отразил 92,6 процента бросков и пять раз сыграл на ноль. Кольяно в 82 играх набрал 35 (16+19) очков.