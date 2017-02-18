10:26 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бобровский не вошел в число трех звезд дня НХЛ

0
0
0
0
2

Нападающий "Коламбуса" Брэндон Дубински признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Форвард отметился победным голом в матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга" (2:1 ОТ). Отметим, что первой звездой поединка был назван российский голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский, отразивший 38 бросков из 39, но он не был включен в число звезд дня. 

Второй звездой дня назван Микко Рантанен из "Колорадо", забросивший победную шайбу в поединке с "Каролиной" (2:1 ОТ). Голкипер "Флориды" Джеймс Раймер стал третьей звездой. На его счету 33 отраженных броска из 34 в поединке с "Анахаймом" (4:1).

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Алый Дракон

"Голкипер "Флориды" Джеймс Раймер стал третьей звездой. На его счету 33 отраженных броска из 34 в поединке с "Анахаймом" (4:1)."... У Бобра стата лучше - 38 из 39 - но в "тройку" не вошел. Очень странно...

11:00

Czechplayer

Ягр отличный гол забил... и тоже не вошел. Видимо, было много претендентов сегодня.

10:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ