Бобровский не вошел в число трех звезд дня НХЛ

Нападающий "Коламбуса" Брэндон Дубински признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Форвард отметился победным голом в матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга" (2:1 ОТ). Отметим, что первой звездой поединка был назван российский голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский, отразивший 38 бросков из 39, но он не был включен в число звезд дня.
Второй звездой дня назван Микко Рантанен из "Колорадо", забросивший победную шайбу в поединке с "Каролиной" (2:1 ОТ). Голкипер "Флориды" Джеймс Раймер стал третьей звездой. На его счету 33 отраженных броска из 34 в поединке с "Анахаймом" (4:1).
Алый Дракон
"Голкипер "Флориды" Джеймс Раймер стал третьей звездой. На его счету 33 отраженных броска из 34 в поединке с "Анахаймом" (4:1)."... У Бобра стата лучше - 38 из 39 - но в "тройку" не вошел. Очень странно...
11:00
Czechplayer
Ягр отличный гол забил... и тоже не вошел. Видимо, было много претендентов сегодня.
10:37