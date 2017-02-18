Бобровский не вошел в число трех звезд дня НХЛ

Нападающий "Коламбуса" Брэндон Дубински признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Форвард отметился победным голом в матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга" (2:1 ОТ). Отметим, что первой звездой поединка был назван российский голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский, отразивший 38 бросков из 39, но он не был включен в число звезд дня.

Второй звездой дня назван Микко Рантанен из "Колорадо", забросивший победную шайбу в поединке с "Каролиной" (2:1 ОТ). Голкипер "Флориды" Джеймс Раймер стал третьей звездой. На его счету 33 отраженных броска из 34 в поединке с "Анахаймом" (4:1).