Бобровский не сыграет за "Коламбус" в матче с "Нэшвиллом". Вратарь "не оправдал ожидания клуба"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский не будет участвовать в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла", сообщает официальный Инстаграм клуба.

- Это внутренний вопрос, других комментариев у нас пока нет, - сказал генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен.

На официальном сайте "Блю Джэкетс" указана более детальная информация о причинах такого решения.

- Есть определенные ожидания и ценности, которые мы установили для наших игроков, сказал - генеральный менеджер. - Произошел инцидент, в котором Сергей не смог соответствовать этим ожиданиям и ценностям. Мы приняли решение, что он не сыграет в сегодняшнем матче.

Матч "Коламбус" - "Нэшвилл" состоится ближайшей ночью и начнется в 3.00 по московскому времени.

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