Бобровский не спас "Коламбус" от поражения "Нэшвиллу"

"Коламбус" проиграл "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:4. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский в этом поединке отразил 28 бросков из 32. Для команды это поражение стало вторым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Коламбус" - 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Голы: Саад - 16 (Джонс, Фолиньо), 9:25 - 0:1. Ярнкрок - 7 (бол., Уилсон, Фишер), 25:41 - 1:1. Золнирчук - 1 (Сиссонс, Маклеод), 29:01 - 2:1. К. Смит - 8 (Экхольм, Суббан), 46:03 - 3:1. Веренски - 8 (Дубински, Джонс), 49:12 - 3:2. К. Смит - 9 (Экхольм, Фишер), 51:18 - 4:2. Мюррей - 1 (Веренски, Карлссон), 57:09 - 4:3.

Вратари: Ринне - БОБРОВСКИЙ (58:13).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 32 (9+15+8) - 33 (14+8+11).

Наши: - - -.

Нэшвилл. Bridgestone Arena.