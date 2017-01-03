Бобровский, Малкин и Дубник - лучшие игроки НХЛ в декабре

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признан лучшим голкипером декабря в НХЛ, сообщается на сайте лиги. На счету россиянина 12 побед в 12 проведенных матчах декабря, в которых он отражал 93,9 процента бросков по своим воротам. В текущем сезоне на его счету 24 победы в 31 матче "регулярки".

Второй звездой декабря назван российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин. 30-летний хоккеист набрал 21 (7+14) очко в 15 матчах команды. На данный момент он делит первое место в списке бомбардиров лиги с нападающим "Эдмонтона" Коннором Макдэвидом. Россиянин набрал 43 (16+27) балла в 38 встречах.

Голкипер "Миннесоты" Деван Дубник стал третьим лучшим игроком месяца. В 12 матча вратарь одержал 10 побед, пропуская в среднем 1,88 шайбы за игру и отражая 93,4 процента бросков по своим воротам.