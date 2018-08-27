Бобровский - лучший голкипер НХЛ, Василевский - замыкает тройку

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский был признан лучшим голкипером НХЛ, информирует NHL Network.
"Коламбус" завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв "Вашингтону" в 1/8 финала со счетом в серии – 2-4. Бобровский в шести играх против "Кэпиталз" пропустил 22 шайбы при коэффициенте 90. В регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 65 матчах, пропустив 158 шайб и отдав 3 результативные передачи. Его коэффициент отраженных бросков – 92,1.
Второе место занял Брэйден Холтби ("Вашингтон"), третьм стал россиянин Андрей Василевский ("Тампа-Бэй").
1. Сергей Бобровский ("Коламбус")
2. Брэйден Холтби ("Вашингтон")
3. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй")
4. Коннор Хеллебайк ("Виннипег")
5. Джонатан Куик ("Лос-Анджелес")
6. Марк-Андре Флери ("Вегас Голден")
7. Пекка Ринне ("Нэшвилл")
8. Туукка Раск ("Бостон")
9. Фредерик Андерсен ("Торонто")
10. Джон Гибсон ("Анахайм").
Don't you think our lists just get better and better as the weeks go by?– NHL Network (@NHLNetwork) 27 августа 2018 г.
Here is the final position-specific Top Players Right Now list! #NHLTopPlayers pic.twitter.com/johgDb27aA
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Виннипег Джетс
- Торонто Мэйпл Ливз
- Сергей Бобровский
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Анахайм Дакс
- Нэшвилл Предаторз
- Пекка Ринне
- Брэйден Холтби
- Марк-Андре Флери
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Джонатан Куик
- Туукка Раск
- Фредерик Андерсен
- Джон Гибсон
- Коннор Хеллебайк
- Вегас Голден Найтс