Бобровский - лучший голкипер НХЛ, Василевский - замыкает тройку

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский был признан лучшим голкипером НХЛ, информирует NHL Network.

"Коламбус" завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв "Вашингтону" в 1/8 финала со счетом в серии – 2-4. Бобровский в шести играх против "Кэпиталз" пропустил 22 шайбы при коэффициенте 90. В регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 65 матчах, пропустив 158 шайб и отдав 3 результативные передачи. Его коэффициент отраженных бросков – 92,1.

Второе место занял Брэйден Холтби ("Вашингтон"), третьм стал россиянин Андрей Василевский ("Тампа-Бэй").

1. Сергей Бобровский ("Коламбус")

2. Брэйден Холтби ("Вашингтон")

3. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй")

4. Коннор Хеллебайк ("Виннипег")

5. Джонатан Куик ("Лос-Анджелес")

6. Марк-Андре Флери ("Вегас Голден")

7. Пекка Ринне ("Нэшвилл")

8. Туукка Раск ("Бостон")

9. Фредерик Андерсен ("Торонто")

10. Джон Гибсон ("Анахайм").