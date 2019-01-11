Бобровский и Василевский не вошли в Топ-3 кандидатов на "Везина Трофи"

Официальный сайт НХЛ опубликовал список кандидатов на звание лучшего вратаря сезона, Бобровский и Василевский не вошли в первую тройку.

Лидером по итогам голосования экспертов стал Фредерик Андерсен из "Торонто". Второе место занял Джон Гибсон ("Анахайм"), на третьей строчке рейтинга идет Марк-Андре Флери ("Вегас").

Василевский и Бобровский заняли пятое и восьмое места в этой таблице соответственно. Помимо нет, в первую десятку претендентов вошли Пекка Ринне ("Нэшвилл"), Ярослав Галак ("Бостон"), Бен Бишоп ("Даллас"), Робин Ленер ("Айлендерс") и Кейси ДеСмит ("Питтсбург").

"Везина Трофи" ежегодно вручается лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги по итогам прошедшего сезона. Текущим обладателем награды является финн Пекка Ринне. Сергей Бобровский выигрывал этот трофей дважды в своей карьере - в 2013 и 2017 годах.