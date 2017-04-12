Бобровский - главный претендент на "Везина Трофи"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский является основным претендентом на "Везина Трофи", утверждает официальный сайт НХЛ со ссылкой на голосование экспертов. Все 14 экспертов, участвовавших в голосовании, отдали ему первое место, и Бобровский с большим отрывом (70 баллов) выиграл предварительный "конкурс".

Второе место занял Брэйден Холтби из "Вашингтона" (52 очка), тройку лидеров замкнул Кэм Тэлбот из "Эдмонтона" (25).

В регулярном чемпионате-2016/17 Бобровский провел 63 матча, из них 7 - на ноль, отразил 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,06 (127 пропущенных голов).