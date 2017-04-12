Бобровский - главный претендент на "Везина Трофи"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский является основным претендентом на "Везина Трофи", утверждает официальный сайт НХЛ со ссылкой на голосование экспертов. Все 14 экспертов, участвовавших в голосовании, отдали ему первое место, и Бобровский с большим отрывом (70 баллов) выиграл предварительный "конкурс".
Второе место занял Брэйден Холтби из "Вашингтона" (52 очка), тройку лидеров замкнул Кэм Тэлбот из "Эдмонтона" (25).
В регулярном чемпионате-2016/17 Бобровский провел 63 матча, из них 7 - на ноль, отразил 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,06 (127 пропущенных голов).
Werewolf
.BattleFish. Werewolf там же сказано, что Боб выиграл предварительный "конкурс", не понимаю что это, но в финал он прошел!)))______А это у них по типу евровидения что ли? ))))) Сначала полуфинал был )))) Ну если выиграл с большим отрывом, и если все поставили на первое место, то и финал должен легко дернуть ) Вернее уже дернул ))) Голосование то состоялось )
09:37
.BattleFish.
Алый Дракон Народ, а напомните официальную тройку претендентов на "Везину"? ...Или ее не было? 09:32---------официальной не было, но из этой новости понятно кто туда входит!)
09:33
.BattleFish.
Werewolf там же сказано, что Боб выиграл предварительный "конкурс", не понимаю что это, но в финал он прошел!)))
09:33
Алый Дракон
Народ, а напомните официальную тройку претендентов на "Везину"? ...Или ее не было?
09:32
Werewolf
И Тэлбот третьим? Вот тебе и Дубник ))))) И если ВСЕ 14 экспертов отдали Бобру первое место, то он не претендент - он победитель. Что за утячьи новости?
09:28
.BattleFish.
Werewolf Чего-то не понял. НХЛ рассекретила результаты голосования раньше срока? Или что это было? 09:05------------ага не говори, это что за утечки такие!?)
09:23
Werewolf
Чего-то не понял. НХЛ рассекретила результаты голосования раньше срока? Или что это было?
09:05