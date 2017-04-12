09:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бобровский - главный претендент на "Везина Трофи"

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Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский является основным претендентом на "Везина Трофи", утверждает официальный сайт НХЛ со ссылкой на голосование экспертов. Все 14 экспертов, участвовавших в голосовании, отдали ему первое место, и Бобровский с большим отрывом (70 баллов) выиграл предварительный "конкурс". 

Второе место занял Брэйден Холтби из "Вашингтона" (52 очка), тройку лидеров замкнул Кэм Тэлбот из "Эдмонтона" (25).

В регулярном чемпионате-2016/17 Бобровский провел 63 матча, из них 7 - на ноль, отразил 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,06 (127 пропущенных голов).

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Werewolf

.BattleFish. Werewolf там же сказано, что Боб выиграл предварительный "конкурс", не понимаю что это, но в финал он прошел!)))______А это у них по типу евровидения что ли? ))))) Сначала полуфинал был )))) Ну если выиграл с большим отрывом, и если все поставили на первое место, то и финал должен легко дернуть ) Вернее уже дернул ))) Голосование то состоялось )

09:37

.BattleFish.

Алый Дракон Народ, а напомните официальную тройку претендентов на "Везину"? ...Или ее не было? 09:32---------официальной не было, но из этой новости понятно кто туда входит!)

09:33

.BattleFish.

Werewolf там же сказано, что Боб выиграл предварительный "конкурс", не понимаю что это, но в финал он прошел!)))

09:33

Алый Дракон

Народ, а напомните официальную тройку претендентов на "Везину"? ...Или ее не было?

09:32

Werewolf

И Тэлбот третьим? Вот тебе и Дубник ))))) И если ВСЕ 14 экспертов отдали Бобру первое место, то он не претендент - он победитель. Что за утячьи новости?

09:28

.BattleFish.

Werewolf Чего-то не понял. НХЛ рассекретила результаты голосования раньше срока? Или что это было? 09:05------------ага не говори, это что за утечки такие!?)

09:23

Werewolf

Чего-то не понял. НХЛ рассекретила результаты голосования раньше срока? Или что это было?

09:05

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