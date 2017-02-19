23:49 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бобровский будет защищать ворота "Коламбуса" в игре с "Нэшвиллом"

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"Коламбус" объявил состав на игру регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла". С первых минут ворота "Блю Джэкетс" будет защищать российский голкипер Сергей Бобровский. Игра состоится 20 февраля в 2.00 по московскому времени.

Эта игра для 28-летнего хоккеиста станет 47-й в сезоне. В текущем чемпионате Бобровский одержал 31 победу в 46 встречах, в среднем пропуская 2,17 шайбы за игру и имея процент отраженных бросков – 92,6.

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Материалы REN-TV

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