Бобби Райан: "Питтсбург" превзошел "Оттаву" во всех компонентах игры"

Нападающий "Оттавы" Бобби Райан после поражения в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли от "Питтсбурга" (0:7, 2-3) высоко оценил класс соперника. Форвард добавил, что "Пингвинз" превзошли его команду по всем компонентам игры.

– Мы получили хороший урок от "Питтсбурга" на тему того, как надо играть в важнейшем матче финала конференции в НХЛ, – приводит официальный сайт НХЛ слова Райана. – Мы все делали неправильно, а все, что делал соперник, было практически идеально. "Пингвинз" были лучше во всех компонентах и добились заслуженной победы. Все игроки "Оттавы" продемонстрировали ужасный хоккей. Перед матчем мы сидели в раздевалке и мне казалось, что все заряжены на борьбу. Из-за этого поражение смотрится еще более обидным