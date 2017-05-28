08:30 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бобби Райан: "Драфт расширения? Не думаю, что у "Вегаса" есть лишние 7 миллионов долларов"

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Нападающий "Оттавы" Бобби Райан не боится, что новичок НХЛ "Вегас" может выбрать его на драфте расширения. 30-летний хоккеист отметил, что клуб просто не потянет его контракт, по которому он еще на протяжении пяти лет будет получать по 7,25 миллиона долларов за сезон.

– По этому поводу я не беспокоюсь, – цитирует TSN Райана. – Не думаю, что они потянут мой контракт на 7 миллионов. У них нет такой возможности.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Райан провел 62 матча, в которых набрал 25 (13+12) очков, а также записал на свой счет 15 (6+9) очков в 19 встречах Кубка Стэнли.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ВеликийПашаБуре

Один парняга из южной Флориды в 45 играх плей-офф имеет 20+22=42. При этом играл не так давно в финале лиги. А чуть позже в регулярке 74 40+45 =85. При этом зарабатывает 4,8 млн/сезон.

09:19