Бобби Райан: "Драфт расширения? Не думаю, что у "Вегаса" есть лишние 7 миллионов долларов"

Нападающий "Оттавы" Бобби Райан не боится, что новичок НХЛ "Вегас" может выбрать его на драфте расширения. 30-летний хоккеист отметил, что клуб просто не потянет его контракт, по которому он еще на протяжении пяти лет будет получать по 7,25 миллиона долларов за сезон.

– По этому поводу я не беспокоюсь, – цитирует TSN Райана. – Не думаю, что они потянут мой контракт на 7 миллионов. У них нет такой возможности.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Райан провел 62 матча, в которых набрал 25 (13+12) очков, а также записал на свой счет 15 (6+9) очков в 19 встречах Кубка Стэнли.