14:11 | Хоккей — НХЛ

Боб Николсон может сменить Рене Фазеля на посту президента ИИХФ

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Исполнительный директор "Эдмонтона" Боб Николсон может сменить Рене Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщил обозреватель Даррен Дрегер в эфире TSN.

С 1998 по 2014 год Николсон, который является одним из кандидатов, возглавлял Федерацию хоккея Канады. В 2012 году Николсон занял пост одного из вице-президентов ИИХФ.

Напомним, ранее Фазель объявил, что уйдет в отставку в 2020 году.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Мальчиш-Кибальчиш

Да ясень пень прибалта надо, ну Обаму на "худой конец" его...вона он как Чикаго любит.

14:29

shpasic

а чего канадца? лучше сразу эстонца)

14:15