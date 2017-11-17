Боб Николсон может сменить Рене Фазеля на посту президента ИИХФ

Исполнительный директор "Эдмонтона" Боб Николсон может сменить Рене Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщил обозреватель Даррен Дрегер в эфире TSN.

С 1998 по 2014 год Николсон, который является одним из кандидатов, возглавлял Федерацию хоккея Канады. В 2012 году Николсон занял пост одного из вице-президентов ИИХФ.

Напомним, ранее Фазель объявил, что уйдет в отставку в 2020 году.