Боб Маккензи: "Ковальчук возвращается в НХЛ, чтобы сразу выиграть Кубок Стэнли"

Ведущий инсайдер НХЛ Боб Маккензи выразил мнение, что нападающий СКА Илья Ковальчук вряд ли перейдет в "Нью-Джерси". По его словам, российский форвард ставит перед собой более высокие задачи.

– Резонно предположить, Ковальчук не заинтересован в том, чтобы стать частью перестройки "Нью-Джерси", – написал Маккензи в Твиттере. – Он возвращается в НХЛ, желая незамедлительно получить шанс выиграть Кубок Стэнли.

Ковальчук сможет официально заключить контракт с клубом НХЛ не раньше 1 июля. Чтобы вернуться в лигу, форвард обязан подписать соглашение с "Нью-Джерси". Иначе он не сможет покинуть список самовольно ушедших игроков. "Нью-Джерси" намерен обменять хоккеиста.

"Вегас" не сможет выбрать россиянина на драфте расширения. Клубы не смогут использовать пики ближайшего драфта, чтобы выменять форварда у "Нью-Джерси".