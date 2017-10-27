Боб Маккензи: "Клубы отпугивает контракт Шипачева"

Инсайдер TSN Боб Маккензи не уверен в том, что российский нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев будет обменян в другой клуб. По его словам, команды отпугивает двухлетний контракт форварда, по условиям которого он зарабатывает 4,5 миллиона долларов за сезон.

– Обмен может состояться, но некоторые клубы сомневаются, потому что Шипачев не смог заиграть в основном составе, – приводит TSN слова Маккензи. – Других же беспокоит контракт с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. Они готовы взять его, но если "Вегас" будет выплачивать часть зарплаты, что не нужно "Голден Найтс".

При этом Шипачев не хочет выступать за фарм-клуб. Его дисквалифицируют, и тогда он, может быть, попросит отпустить его в Россию, где он сможет играть в КХЛ и попасть на Олимпиаду. "Вегас" согласится на расторжение контракта по обоюдному согласию, но это не устраивает нападающего.

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