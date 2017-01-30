Боб Маккензи: "Если Овечкин поедет на Олимпиаду-2018 - в НХЛ начнется бардак"

Известный инсайдер Боб Маккензи прокомментировал ситуацию с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Также он поделился мнением о возможном отъезде капитана "Вашингтона" Александра Овечкина и нападающего Евгения Кузнецова на Игры.
– Ситуация с возможным отъездом на Игры Овечкина и, насколько я понимаю, его одноклубника Евгения Кузнецова очень любопытна, – приводит life.ru слова Маккензи. – Все знают, что Овечкин твердо намерен ехать, и владелец клуба Тед Леонсис вроде как не имеет возражений, но такое развитие событий может привести к настоящему бардаку.
Я вообще-то сильно сомневаюсь, что большинство хоккеистов могут покинуть свои команды на целых три недели регулярного чемпионата. Во-вторых, Овечкин является капитаном "Вашингтона". И что тогда думать его партнерам, когда лидер бросает команду на три недели ради национального, но, с их точки зрения, персонального интереса?
Можно представить и другую картину: во время олимпийской отлучки Овечкина "Вашингтон" потеряет много очков, которых в итоге не хватит для выхода в плей-офф... В общем, если целый ряд хоккеистов НХЛ решат уехать на Олимпиаду, то начнется настоящий хаос, и в такое развитие событий я все-таки не верю. Главное, никто сейчас толком не знает, будет ли отлучка на Олимпиаду для хоккеистов нарушением их действующих контрактов с клубами, если лига решит не ехать в Корею. Будет очень интересно узнать.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/966323/kanadskii_ekspiert_iesli_oviechkin_poiediet_na_olimpiadu_v_nkhl_nachniotsia_bardak
.BattleFish.
Если Саня поедет на ОИ, то буду считать его очень смелым человеком! На такой шаг решится не каждый!
11:46