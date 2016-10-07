Боб Макензи: "Переговоры "Тампы" с Кучеровым стоят на месте"

Инсайдер TSN Боб Маккензи сомневается, что в ближайшее время нападающий Никита Кучеров подпишет новый контракт с "Тампа-Бэй". Ранее сообщалось, что игрок, который находится в статусе свободного агента, отказался тренироваться с "Лайтнинг", пока не заключит новое соглашение.

- На данный момент можно констатировать, что переговоры стоят на месте, - приводит TSN слова Макензи. - Это странно, потому что на "Тампу" давят ограничения, связанные с потолком зарплат. Клуб должен с этим что-то делать. При этом Кучеров заслужил долгосрочный контракт на немалую сумму. Сложно оценить возможность его появления в первом матче сезона. Сомневаюсь, что сделка близка к завершению.