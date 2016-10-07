10:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

Боб Макензи: "Переговоры "Тампы" с Кучеровым стоят на месте"

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Инсайдер TSN Боб Маккензи сомневается, что в ближайшее время нападающий Никита Кучеров подпишет новый контракт с "Тампа-Бэй". Ранее сообщалось, что игрок, который находится в статусе свободного агента, отказался тренироваться с "Лайтнинг", пока не заключит новое соглашение.

- На данный момент можно констатировать, что переговоры стоят на месте, - приводит TSN слова Макензи. - Это странно, потому что на "Тампу" давят ограничения, связанные с потолком зарплат. Клуб должен с этим что-то делать. При этом Кучеров заслужил долгосрочный контракт на немалую сумму. Сложно оценить возможность его появления в первом матче сезона. Сомневаюсь, что сделка близка к завершению.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vasek

.BattleFish., у Тампы меньше 6 млн. под потолком

12:18

roughboy

так изе еще и в следующем году делать контракты на что-то надо.. вот он и пытается и рыбку съесть и..

12:18

.BattleFish.

защитник Никита Кучеров------------Зайцев нападающий, Кучеров защитник, да что у вас там происходит!? По сабжу, че тянут то!??? у Тампы есть 8-9 лямов или около того под потолком, подписывай Куча за 6,5-7 и делай обмены, Изя, тебя надо учить делать свою работу, сколько тянуть можно!?)

10:42

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