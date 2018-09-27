Боб Хартли: "Я в восторге от российской хоккейной культуры"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" отметил, что ему нравится работать с российскими хоккеистами.

- Я работал с Кириллом Сафроновым, Виталием Вишневским, Дарюсом Каспарайтисом, - заявил Хартли. - В "Калгари"… С мощнейшим броском… Как же его звали?

– Антон Бабчук?

– Точно. К сожалению, мы были в стадии перестройки, и Антон не входил в планы менеджмента. Поэтому и проводил все время в ложе прессы. Там еще и локаут наложился. Но Антон отлично работал, несмотря на то, что у него почти не было шансов играть в основе.

Всех русских ребят, с которыми работал, я хорошо помню. Отличные парни, потрясающие спортсмены, невероятно соревновательные ребята, всегда готовые что-то доказать. Даже если брать одних русских – я тренировал классных хоккеистов. Это же круто! Этим летом я работал в лагере в Колорадо с молодыми русскими игроками – клиентами Пола Теофануса. Туда и Грачев приезжал, который только что в "Автомобилист" перешел. Там было, по-моему, 14 русских ребят. И это был один из лучших лагерей, в которых я когда-либо работал. Представьте: это горы, кислорода мало, было страшно жарко, но они на земле пахали так, что мне становилось тревожно. Но и после таких тренировок они приезжали на лед, улыбаясь.

Я знал русских ребят, которых тренировал в НХЛ. Но по ним нельзя сложить целостное впечатление. А тут я работал с целой группой. И знаете что? Культура хоккея у этих ребят была впечатляющей. Пахари, трудяги, при этом очень талантливы, здорово катаются. Я был в восторге. И по-прежнему в восторге, потому что нахожусь прямо внутри этой культуры сейчас. КХЛ – замечательная лига. (Игорь Еронко)

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