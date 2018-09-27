Боб Хартли: "Посадил Ковальчука на лавку, потому что он нарушил общекомандные правила"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" рассказал о своих отношениях с нападающим Ильей Ковальчуком. Россиянин играл под руководством канадца в "Атланте".

– Вы часто общались "по душам"?

– Такие вот доверительные отношения мы с ним построили. Знаю, что многие российские журналисты писали о том, что мне якобы не нравился Ковальчук. Что я его зажимал. Просто потому, что однажды я не включил его в состав. Но я ведь не включил, потому что он нарушил командные правила. И разрушил мое сердце этим. Но я знал, что все делаю правильно. Потому что растил его и хотел, чтобы он вырос большим человеком. Командные правила – это командные правила. Они для всех одинаковы, даже для Кови. Если ими поступиться, ничего хорошего не жди. Где бы я ни работал, всегда старался выстроить культуру и идентичность. А культура – это правила одинаковы для всех. Тут я в роли отца. У которого 22 ребенка. Они очень разные, у них разные таланты, но все должны подчиняться определенным правилам.

– Напомните, в чем провинился Ковальчук.

– Кови опоздал на командное собрание, а правила в данном случае гласили: "Пропускаешь один матч". Если бы я не посадил Илью в запас, все в команде могли бы посчитать, что опаздывать – это нормально. И никаких правил больше не существовало бы. У нас была с ним личная беседа тогда. Я ему все доходчиво объяснил. Он ведь был совсем молод, обожал хоккей и жаждал играть, так что пропущенный матч был для него мукой. Но, я думаю, это его многому научило. Он извлек хороший урок. И для остальных в команде это стало прекрасным уроком. Дисциплина крайне важна. Не хочешь нарваться на неприятности – следуй правилам. Все очень просто. И если у тебя нет выстроенной культуры, собственной идентичности – ты никогда ничего не выиграешь. По крайней мере – я так считаю. Правда, у меня хватает примеров, подтверждающих мои убеждения. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Боба Хартли – в ближайшие дни на sport-express.ru