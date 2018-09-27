Боб Хартли: "Нет больших отличий между русскими и канадцами в хоккее"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" отметил, что не видит больших различий между российскими и канадскими игроками.

– Тут не обойтись без вопроса: что отличает русского хоккеиста от канадского?

– Наверное, канадцы чаще бросают. Причем многовато будет бросков с плохих углов атаки. С другой стороны, есть же Ковальчук и Овечкин, которые никогда не стесняются бросать с любых углов и дистанций. Бросают, бросают, бросают. А на самом деле – нет больших отличий между канадцами и русскими в хоккее. Я открыл для себя русский хоккей в 1972 году, будучи совсем ребенком. Когда Пол Хендерсон забил победный гол! А весной на чемпионате мира я встретил Владислава Третьяка! Я же вратарь, и когда мне было 10-11 лет, я представлял себя Роги Вашоном. В 12 я стал Владиславом Третьяком.

Когда мы играли с друзьями в подвале, на улице или на пруду – я был Третьяком. И всегда хотел, чтобы наша команда считалась русской. И когда мы играли с друзьями – "3 на 3", "5 на 5" или "8 на 8" – это всегда были как будто бы матчи между Канадой и Россией. В тот момент "Монреаль" против "Торонто" – перестало быть актуальным. Даже до сих пор я периодически, когда делю команды для двусторонки, называю игроков так: Харламов, Петров, Рагулин, Михайлов. Они смеются, но в этом нет ничего плохого. Они определенно знакомы с историей российского хоккея. И сто процентов слышали эти имена.

Да, вряд ли видели их в деле, и это большое упущение. А я видел. И для меня недавняя встреча с Третьяком в Копенгагене – это было нечто невероятное. Очень большой и важный момент моей жизни. Он ведь столько лет был моим кумиром. Третьяк – это русский хоккей. Хоккей, заслуживающий огромного уважения. (Игорь Еронко)

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