Боб Хартли: "Ковальчук хотел, чтобы меня оставили в "Атланте"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" вспомнил эпизод из своей карьеры, во время которого под его руководством в "Атланте" играл нападающий Илья Ковальчук.

– Когда я звонил вам в июле, вы рассказывали, как Илья Ковальчук пришел к вам в тренерскую в слезах, когда вас уволили из "Атланты". У меня это никак не укладывается в голове. Объясните?

– Это нестандартный момент, разумеется. Обычно игроки звонят на следующий день. В тот день у меня была встреча с руководством. В 11.00. Пришел на нее с видеокассетой, потому что изначально планировалось собрание с игроками. Я приехал на собрание, но мой босс попросил меня зайти в офис (речь о Доне Уодделе. – Прим. "СЭ"). Мы были весьма близки с ним, так что он не стал темнить: "Наши дела хреновые, старт регулярки получился плохим, поэтому я должен тебя уволить". На что я ответил: "Окей".

– Весьма лаконично. Что же было дальше?

– Он попросил меня, чтобы я рассказал об этом команде. И при этом расплакался. Я, естественно, согласился. В любом случае – мои парни собирались на видеоразбор. Пришел к ним, рассказал, что меня уволили, пожелал удачи и сообщил, что любимого ими видеоразбора не будет, ха-ха. После чего пошел к себе в тренерскую, начал собирать вещи, и тут вдруг в дверь постучали. Это был Кови. Кови с красными глазами. И слезами. Он сказал: "Я сейчас пойду к генеральному менеджеру и скажу ему, что так нельзя. Он не прав. Это не ваша ошибка. Это наша ошибка. Вы были очень добры ко мне. И я хочу, чтобы вы меня тренировали и дальше". На что я ответил: "Успокойся и присядь, Кови. Ты еще очень молод. Мне очень нравится то, что ты делаешь на льду. Но так в НХЛ это так не работает. Решение, скорее всего, было принято на самом верху. А Дону просто вручили пистолет. С тобой все будет в порядке. Даже не сомневайся. Я люблю тебя как хоккеиста. Ты замечательный молодой человек. И мы еще с тобой не раз пообщаемся. Не парься. Так здесь делаются дела".

Полностью интервью Боба Хартли – в ближайшие дни на sport-express.ru