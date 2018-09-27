Боб Хартли: "Как Каменский катался - это что-то с чем-то"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" вспомнил о совместной работе с нападающим Валерием Каменским. По словам канадца, он больше никогда не тренировал игроков с таким потрясающим катанием.

– Вы же тренировали Каменского. А он едва ли не талантливее Ковальчука. Что пошло не так? И почему он ушел?

– Талантливее ли – это очень хороший вопрос. Но что можно сказать точно – я никогда больше не тренировал хоккеистов с таким потрясающим катанием. Как он катался – это что-то с чем-то. Мне трудно говорить за него. Я был совсем молодым тренером, когда возглавил "Колорадо". А он уже приближался к закату карьеры. Тот состав "Эвеланш" был невероятно мощен. Но все же – мы тогда начали немного перестраиваться. У нас появилась сильная молодежь. Ну, и некоторым нашим возрастным хоккеистам уже приходилось трудно. Каменскому – нет. С его катанием он мог еще долго зажигать. Но ему сломали кисть. Причем сломали не очень хорошо. У меня тогда еще Гусаров играл. И Озолиньш. Я хорошо помню те времена. Помню травму Каменского. Помню, как он восстанавливался и в один прекрасный день я вышел с ним на лед – поиграть один на один. Вышел и сразу понял – это вау. Он будто не касался льда. Как будто порхал надо льдом. Это было потрясающе. Шикарный хоккеист.

Когда обо мне пишут что-то плохое, я сажусь и говорю сам себе: я тренировал Валерия Каменского. Я тренировал Гусарова. Я тренировал Кови. Я тренировал Славу Козлова, и мы до сих пор с ним очень близки. В прошлом сезоне, когда я работал в сборной Латвии, он приехал ко мне и провел со мной три дня. Попросил поприсутствовать на тренировках, на собраниях. Он прекрасно меня знает – мы же работали с ним в "Атланте", но тут он захотел посмотреть все, что обычно хоккеисты не видят. Как я готовлюсь к матчам, тренировкам, собраниям. Захотел перенять опыт. Я был только рад. (Игорь Еронко)

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