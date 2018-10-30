Боб Бугнер: "Травма отбросила Киселевича назад"

Главный тренер "Флориды" Боб Бугнер поделился мнением о защитнике Богдане Киселевиче, перешедшем в "Пантерз" в межсезонье.

– Киселевич прибавляет с каждым днем, но по-прежнему проходит период адаптации к НХЛ. К сожалению, он сломал челюсть в тренировочном лагере, – сказал Бугнер. – К сожалению, потому что на тот момент он выглядел очень хорошо, здорово влился, а травма отбросила его назад. И пока проблемы со здоровьем сказывались – его игра немного просела. Но хорошо видно, что ему все комфортней на площадке. Что он играет все лучше.

Чего я от него жду – сильной игры в обороне. Того, чтобы он перекрывал кислород своим оппонентам. Он умеет играть плотно с соперниками, хорош в меньшинстве, и будет использоваться именно в этой роли. Думаю, к отметке в 20-30 матчей в НХЛ он будет выглядеть намного лучше. (Игорь Еронко)