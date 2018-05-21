Блейк Уилер: "Виннипег" был сильнее "Вегаса". Я немного ошарашен"

Капитан "Виннипега" Блейк Уилер после поражения в пятом матче финала "Запада" против "Вегаса" (1:2, 1-4) отметил, что команда не заслуживала вылета из Кубка Стэнли. По его словам, "Джетс" был сильнее.
- Это был их вечер, они просто очень хорошо играли, - приводит пресс-служба НХЛ слова Уилера. - Им стоит отдать должное. В плей-офф обычно побеждает более сильная команда, и я уверен, что сильнее были мы. Сейчас я немного ошарашен.
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fifa_guru
Угу. 4 раза подряд был сильнее но почему-то проигрывал. Нытье.
07:25
ростовский свин
побеждает сильнейший ,тем более счет 1-4....но все игры были упорные и от ножа -в 1-2 шайбы,нов решающий момент вегасу либо везло, либо сильнее играл флери,а хэллебайк не выручал.либо виннипег ошибался на пересменках...исходя из этого вегас сильнее,потому что он заставил виннипег играть в игру вегаса,нэшвилу и соте -не удавалось этого -поэтому в тех сериях именно виннипег был задающим темп..здесь наоборот -вегас перехватил инициативу после первой игры -и постоянно вел серию...Галлан здорово разобрал игру виннипега - и повязал канадцев..Даже их сильнейшее блльшинство отработало в холостую, бафлин ,уилер,лайне -были закрыты наглухо и практически не проявили себя..одного шайфли не хватило,элерс травмировался..перевод танева во 2 звено,ослабило 4 и 2 звено -спорное решение мориса; как тренер он не убедил с этой серии..Ну и плюс .В общем статистически виннипег может и переигрывал вегас..нов финале вегас.И заслуженно.Но у виннипега отличное будующее..в следующем году жду от них как минимум эту же стадию.
07:24