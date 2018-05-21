Блейк Уилер: "Виннипег" был сильнее "Вегаса". Я немного ошарашен"

Капитан "Виннипега" Блейк Уилер после поражения в пятом матче финала "Запада" против "Вегаса" (1:2, 1-4) отметил, что команда не заслуживала вылета из Кубка Стэнли. По его словам, "Джетс" был сильнее.

- Это был их вечер, они просто очень хорошо играли, - приводит пресс-служба НХЛ слова Уилера. - Им стоит отдать должное. В плей-офф обычно побеждает более сильная команда, и я уверен, что сильнее были мы. Сейчас я немного ошарашен.