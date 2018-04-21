Блейк Уилер: "Чем быстрее лишить соперника надежды, тем легче победить"

Капитан "Виннипега" Блейк Уилер выразил радость по поводу победы над "Миннесотой" (5:0) в пятом матче серии плей-офф НХЛ (4-1). "Виннипег" впервые вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли.

– Думаю, когда у вас есть шанс кого-то уничтожить, вы хотите наброситься на него как можно скорее и решить все вопросы, – цитирует официальный сайт НХЛ Уилера, чья команда забросила четыре шайбы за первые 12 минут игры. – Соперник, прижатый к стене, выходит на матч с определенными надеждами. Чем быстрее вы лишите его надежды, тем легче будет победить в итоге.